Son dakika | Mbaye Diagne, West Bromwich'e kiralandı! 1.4 milyon pound...

NEVZAT DİNDAR - SKORER ÖZEL

Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti.

1.4 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA

Galatasaray'da MBaye Diagne’yi yarım sezonluğuna ve 1.4 milyon pound karşılığında Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralandı.

Futbolcunun maaşını ise Galatasaray ödeyecek.

Sarı kırmızılı ekibin Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, Florya idman yapan takım arkadaşları ile vedalaştı.

SEKİDİKA DENİZLİSPOR'A

Öte yandan Jesse Sekidika da 150 bin euro karşılığında Süper Lig ekibi Konyaspor’a kiralandı.

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