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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mbaye Diagne, West Bromwich'e kiralandı! 1.4 milyon pound...
28.01.2021 - 13:16 |

Son dakika | Mbaye Diagne, West Bromwich'e kiralandı! 1.4 milyon pound...

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda West Bromwich'le 1.4 milyon pounda anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcunun maaşını sarı-kırmızılı ekip ödeyecek.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti.

1.4 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA

 Galatasaray'da MBaye Diagne’yi yarım sezonluğuna ve 1.4 milyon pound karşılığında Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralandı.
Futbolcunun maaşını ise Galatasaray ödeyecek.

Sarı kırmızılı ekibin Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, Florya idman yapan takım arkadaşları ile vedalaştı. 

SEKİDİKA DENİZLİSPOR'A

Öte yandan Jesse Sekidika da 150 bin euro karşılığında Süper Lig ekibi Konyaspor’a kiralandı.

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Son dakika | Mbaye Diagne, West Bromwiche kiralandı 1.4 milyon pound...

 

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