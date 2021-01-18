Son dakika - Mbaye Diagne'nin ilk vukuatı değil! Ortaya çıktı...

Beşiktaş derbisi öncesinde saç tıraşıyla gündeme gelen ve sarı-kırmızı yıldızları resmettiren Galatasaraylı Mbaye Diagne, 58. dakikada kırmızı kart gördü. Kariyerindeki ikinci kez kırmızı ile buluşan Senegalli golcü, bundan tam iki yıl önce, aynı tarihte, yine 17 Ocak 2019’da, Kasımpaşa formasıyla, Alanya ile oynadığı kupa maçında, Suat Arslanboğa tarafından ihraç edilmişti. Galatasaraylı futbolcu, dün de bir pozisyonda ayağını fazla kaldırdı ve kramponunun çivileri Montero’nun kafasına gelince, hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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