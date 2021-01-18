Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Mbaye Diagne'nin ilk vukuatı değil! Ortaya çıktı...
18.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Mbaye Diagne'nin ilk vukuatı değil! Ortaya çıktı...

Beşiktaş derbisinde Galatasaraylı Mbaye Diagne, 58. dakikada kırmızı kart gördü. Senegalli golcü, bundan tam iki yıl önce, aynı tarihte, yine 17 Ocak 2019’da, Kasımpaşa formasıyla, Alanya ile oynadığı kupa maçında, Suat Arslanboğa tarafından ihraç edilmişti.

Son dakika - Mbaye Diagne'nin ilk vukuatı değil! Ortaya çıktı...
ABONE OL

Beşiktaş derbisi öncesinde saç tıraşıyla gündeme gelen ve sarı-kırmızı yıldızları resmettiren Galatasaraylı Mbaye Diagne, 58. dakikada kırmızı kart gördü. Kariyerindeki ikinci kez kırmızı ile buluşan Senegalli golcü, bundan tam iki yıl önce, aynı tarihte, yine 17 Ocak 2019’da, Kasımpaşa formasıyla, Alanya ile oynadığı kupa maçında, Suat Arslanboğa tarafından ihraç edilmişti. Galatasaraylı futbolcu, dün de bir pozisyonda ayağını fazla kaldırdı ve kramponunun çivileri Montero’nun kafasına gelince, hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son dakika - Mbaye Diagnenin ilk vukuatı değil Ortaya çıktı...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Beşiktaş - Galatasaray maçında hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki! Arda ve Rosier...

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri

Mesut Özil: Bir rüya benim için de gerçek oluyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arjantinli yıldızın transferi bitti!
    Arjantinli yıldızın transferi bitti!
  2. Trabzon’da durmak yok!
    Trabzon’da durmak yok!
  3. Diagne'nin ilk vukuatı değil
    Diagne'nin ilk vukuatı değil
  4. Samuel’e formül aranıyor
    Samuel’e formül aranıyor
  5. Mesut Özil, müthiş bir rekoru elinde tutuyor!
    Mesut Özil, müthiş bir rekoru elinde tutuyor!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Mesut Özil, müthiş bir rekoru elinde tutuyor!

Son dakika - Mesut Özil, müthiş bir rekoru elinde tutuyor!

Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakemler topluca izlediler

Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakemler topluca izlediler

Son dakika - Fenerbahçe'de marka beklentisi! Mesut Özil...

Son dakika - Fenerbahçe'de marka beklentisi! Mesut Özil...

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü! Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet