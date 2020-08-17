Son dakika | Mehmet Altıparmak: "Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Trt Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu"

Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yok. Oyuncuya dayalı takım değiliz. Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz.

Geçen sene sezonu iyi bitiren bir Kasımpaşa vardı. İyi bir kadromuz var. Amacımız iyi transferler yaparak lige damga vuracak takım yaratmak. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. İyi çalışacağız.

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