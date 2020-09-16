Son dakika - Mehmet Sepil: Loca gibi alanların açılması talebinde bulunacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları şöyle;

Özellikle Anadolu kulüplerinin gelirlerinin en önemli kısmı olan yayın gelirleri konusunda henüz bir netlik yok. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız.

Devre arasına kadar görevimde kalacağım. Yapılacak seçimin ardından ligin ikinci devresinde yeni başkan göreve gelecek.