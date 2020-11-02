Son dakika - Merih Demiral'dan İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket! Haluk Levent duyurdu...

İtalya'nın Juventus ekibinde forma giyen Merih Demiral, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yardım için harekete geçti.

300 Aileye 1 aylık yardım

Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Buradan İtalya’dan gelişmeleri takip ediyorum çok üzüldüm. Geçmiş olsun İzmir!” dedi. Ve 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Teşekkürler Merih!" ifadelerini kullandı.