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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika - Merih Demiral'dan İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket! Haluk Levent duyurdu...
02.11.2020 - 20:31 |

Son dakika - Merih Demiral'dan İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket! Haluk Levent duyurdu...

İtalya'nın Juventus ekibinde forma giyen Merih Demiral, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası harekete geçti. Sanatçı Haluk Levent, Merih'in yaptığı yardımı duyurdu.

Son dakika - Merih Demiral'dan İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket! Haluk Levent duyurdu...
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İtalya'nın Juventus ekibinde forma giyen Merih Demiral, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yardım için harekete geçti.

300 Aileye 1 aylık yardım
Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Buradan İtalya’dan gelişmeleri takip ediyorum çok üzüldüm. Geçmiş olsun İzmir!” dedi. Ve 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Teşekkürler Merih!" ifadelerini kullandı.

Son dakika - Merih Demiraldan İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket Haluk Levent duyurdu...

Son dakika - Merih Demiraldan İzmir depremi sonrası alkışlanacak hareket Haluk Levent duyurdu...

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