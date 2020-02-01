Son dakika | Mert Çetin'e Fonseca engeli

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Gençlerbirliği’nden sezon başında sürpriz bir şekilde Roma’ya transfer olan Mert Çetin, çıkan transfer söylentilerine rağmen takımında kaldı. Galatasaray’ın da sezon sonuna kadar geçici şekilde kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için son olarak Verona’nın ismi gündeme gelmişti.

Yönetime ‘göndermeyin’ ısrarında bulundu

Verona kulübünün Mert Çetin ile transfer konusunda anlaştığı bildirildi. Oyuncu göndermesi gereken Roma kulübünde bu gelişme sevinçle karşılansa da son anda beklenmedik bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Teknik direktör Paulo Fonseca’nın devreye girdiği ve Mert Çetin’in takımda kalması yönünde yönetimden istekte bulunduğu, bunun üzerine futbolcunun Verona’ya gönderilmediği belirtildi.

Daha fazla forma şansı verecek

Deneyimli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, Mert Çetin’den sezonun ikinci yarısında yararlanmayı düşündüğü belirlendi. Gelecek vaat eden genç futbolcusuna daha çok şans vermeyi düşündüğünü belirtmesinin ardından yönetimin teknik adamın bu isteğine uyduğu ifade edildi.

Sassuolo maçının kadrosuna aldı

Roma, bu gece Serie A’da Sassuolo deplasmanına çıkıyor. Portekizli teknik adam bu karşılaşma için 23 kişilik kadrosunu açıklarken, Mert Çetin de Cengiz Ünder ile birlikte listede yer alan oyuncular arasında yer aldı.





