Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!
26.07.2020 - 12:54 | | İHA

Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

DG Sivassporlu yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda etti.

ABONE OL

Adı Fenerbahçe’yle anılan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’a veda etti. Sosyal medya hesabından Sivasspor ile ilgili video paylaşan Yandaş, videoya veda notu yazdı. Başarılı futbolcu, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Veda zamanı alt liglerden gelen bir oyuncu olarak imza attığım Sivasspor’la bugün son maçımı oynadım. Geride bin bir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Güzel dostluklar, unutulmayacak anılar, her zaman ders alacağım tecrübeler ve iyi insanlar kazandım. Üzüldüğüm de oldu, gözümün dolduğu da. Zorluklarla da karşılaştım, sıkıntılarla da ama her anın ayrı bir değeri ve mutluluklarla dolu hatırı var kalbimde. Her zaman Sivasspor’u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslıların desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim. Süper Lig hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor’a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın."

Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspora veda etti

Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspora veda etti

Oğlu Ömer Akif'ten Emre Belözoğlu'na: Baba niye bırakıyorsun ya...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'ın en istikrarlısı Marcao
    Galatasaray'ın en istikrarlısı Marcao
  2. Skandal açıklama: Lig oynansın diye koronavirüsü sakladık!
    Skandal açıklama: Lig oynansın diye koronavirüsü sakladık!
  3. Son dakika haberleri | Anadolu Efes, Dunston'ın sözleşmesini uzattı
    Son dakika haberleri | Anadolu Efes, Dunston'ın sözleşmesini uzattı
  4. Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi! Pandemi sonrası yenilgi yok...
    Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi! Pandemi sonrası yenilgi yok...
  5. Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 3 sezon kalabildi
    Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 3 sezon kalabildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Alexander Sörloth, İngilizleri pişman etti

Alexander Sörloth, İngilizleri pişman etti

Trabzonspor transfer haberleri | Kanga'nın alacağı ücret belli oldu...

Trabzonspor transfer haberleri | Kanga'nın alacağı ücret belli oldu...

Transfer haberleri | Fenerbahçe ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde karşı karşıya!

Transfer haberleri | Fenerbahçe ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde karşı karşıya!

Sıradaki Haber