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12.10.2020 - 08:58 |

Son dakika | Mert Hakan Yandaş'tan gözdağı!

İlk 4 haftada kendini gösterme fırsatı bulamayan Mert Hakan Yandaş, Mi lli arada şov yaptı. İstanbulspor maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan yıldız futbolcu, formayı ne kadar çok istediğini net bir şekilde gösterdi.

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Mert Hakan Yandaş, lig başlamadan önce Macaristan ile oynanan Milli maçta sakatlık yaşamıştı. Başarılı oyuncu bu nedenle sezona hazır bir şekilde başlayamadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk haftadaki Rize maçını kaçırdı, sonraki 3 karşılaşmada ise toplamda 57 dakika süre alabildi. Mert Hakan, geri kaldığı forma rekabetinde ne kadar iddialı olduğunu bu Milli arada gösterdi. Yıldız futbolcu önce idmanlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

ARKADAŞLARINA GÖZ DAĞI
Mert Hakan, İstanbulspor ile oynanan ve 3-2 kazanılan hazırlık maçında ise 1 gol atıp bir de asist yaparak kalitesini konuşturdu. Başarılı oyuncu, artık kulübeden çıkıp ilk 11’d e oynamak istediğini ve bunun için hazır olduğunu gösterdi. Mert Hakan, bu performansıyla, forma rekabetine girdiği Ozan Tufan, Jose Sosa ve Dimitris Pelkas’a da adeta göz dağı verdi.

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