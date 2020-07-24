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24.07.2020 - 14:04 |

Son dakika - Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a meşaleli veda

Fenerbahçe'yle anlaşma sağlayan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a meşalelerle veda etti.

Son dakika - Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a meşaleli veda
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Sarı-lacivertli ekibin transferinde mutlu sona ulaştığı Mert Hakan Yandaş, takımına veda etti. 

Instagram hesabından tesislerde elinde meşaleyle fotoğraf paylaşan Mert Hakan Yandaş, paylaşımına veda anlamına gelen emojiyi de ekledi.

Son dakika - Mert Hakan Yandaştan Sivasspora meşaleli veda

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe forması giyecek olan yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Son dakika - Mert Hakan Yandaştan Sivasspora meşaleli veda

 

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