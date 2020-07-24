24.07.2020 - 14:04 |
Son dakika - Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a meşaleli veda
Fenerbahçe'yle anlaşma sağlayan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a meşalelerle veda etti.
Sarı-lacivertli ekibin transferinde mutlu sona ulaştığı Mert Hakan Yandaş, takımına veda etti.
Instagram hesabından tesislerde elinde meşaleyle fotoğraf paylaşan Mert Hakan Yandaş, paylaşımına veda anlamına gelen emojiyi de ekledi.
Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe forması giyecek olan yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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