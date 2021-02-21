Son dakika - Messi için tarihi proje! 500 milyon euro...



Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için M.City’nin sahibi olan City Football Group tarihi bir proje hazırladı. Times’ta yer alan özel haberde, hazırlanan 500 milyon euroluk teklif paketinde, 3 yıl Manchester City’de oynama, 2 yıl ABD’de New York City’ye geçme ve futbolu bıraktıktan sonra şirkette CEO’luk yapma seçenekleri bulunuyor.