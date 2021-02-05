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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Mesut Özil, Galatasaray derbisinde 2. yarıda oynayacak!
05.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Mesut Özil, Galatasaray derbisinde 2. yarıda oynayacak!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ikinci yarıda süre alacak

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Sarı-lacivertli formayı ilk kez Atakaş Hatayspor deplasmanında giyen Mesut Özil, Galatasaray derbisinde de ikinci yarıda süre alacak. Teknik heyet, ciddi maç eksiği bulunan yıldız futbolcuya derbinin seyrine göre görev vermenin hesaplarını yapıyor. Takımın ikinci yarıda gole veya oyunu tutmaya ihtiyacı olursa Mesut Özil sahaya sürülecek.

Son dakika - Mesut Özil, Galatasaray derbisinde 2. yarıda oynayacak

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