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11.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Mesut Özil transferinde heyecan dorukta!

Mesut Özil’in transfer gelişmesi Fenerbahçe’de her geçen gün heyecanı biraz daha artırıyor. Dünyaca ünlü yıldız ve ailesinden gelen sosyal medya paylaşımları taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor, artık resmi açıklama bekleniyor

Son dakika - Mesut Özil transferinde heyecan dorukta!
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CELAL UMUT EREN

Transfer döneminde sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın bile gündeminde Mesut Özil-Fenerbahçe gelişmelerin yer alıyor. Özil’in sarı-lacivertli kulübe transfer olacağı yönündeki gelişmeleri heyecanı her geçen gün daha da artırıyor.

Dünyaca ünlü yıldız ve ailesinden yapılan arka arkaya sosyal medya paylaşımları taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Fenerbahçe taraftarları ve futbol kamuoyu artık resmi açıklamanın gelmesini bekliyor.
Özellikle son 24 saatlik dilimde hem Mesut Özil’in hem de ağabeyi Mutlu Özil’in Türkiye ve Fenerbahçe’ye yakın paylaşımları büyük ilgi topladı. Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ile paylaştığı fotoğrafı 14 saat içinde Instagram’da 1 milyon 300 bin beğeni aldı. Twitter’da da etkileşim sayısı aynı saatlerde 200 bini aştı.
Ama esas heyecan yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil’in Instagram paylaşmıyla oldu. Fenerbahçe arması paylaşan Mutlu Özil’in bu hamlesi sonrası futbol kamuoyu ve taraftarlar, Mesut Özil-Fenerbahçe transferinin artık bittiği yönünde görüş bildirdi.

Son dakika - Mesut Özil transferinde heyecan dorukta

Gözler yeni haftada
Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler beklenirken gözler hafta içine çevrildi. Bu hafta içerisinde Mesut Özil’in Arsenal ile görüşmelerinin resmen tamamlanması bekleniyor. Şu anda Londra’da olan yıldız futbolcunun sözleşmesi ve alacaklarıyla ilgili görüşmeleri devam ediyor. Gelecek hafta transfer gelişmelerinin netleşmesi düşünülüyor.

Söz sırası Mesut Özil’de
Herkesin merakla beklediği Mesut Özil bu akşam taraftarların sorularını yanıtlıyor. Dün akşam sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Özil, “Hep birlikte geçmiş, günümüz ve gelecek hakkında konuşalım. Yarın akşam sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım” ifadelerini kullandı.

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