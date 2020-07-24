Son dakika | Mike Tyson ringe geri dönüyor

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.