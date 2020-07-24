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24.07.2020 - 13:33 | | CARSON (AA)

Son dakika | Mike Tyson ringe geri dönüyor

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Son dakika | Mike Tyson ringe geri dönüyor
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Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

Son dakika | Mike Tyson ringe geri dönüyor

 

 

  

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