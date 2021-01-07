Son Dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması: "İzin verdik"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil için, "Bu ay içerisinde hem Mesut Özil hem de Arsenal için en iyi çözümü bulacağız. Artık her iki tarafın da geleceğe bakması gerekiyor. Çözüm bulamazsak 6 ay daha burada kalacak. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde oturup bir karara varacağız. Özil hep bizimle idmana çıktı. Özel bir durumu için birkaç gün izin verdik ama oynamadığı tüm süre boyunca bizimle beraber idman yapıyordu." şeklinde konuştu!