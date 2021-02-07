Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem dönüşü! Girer girmez...

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan evinde Crotone ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Milan 4-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 30. ve 64. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic ile 69. ve 70. dakikalarda Rebic'ten geldi. Milan'da 2 gol birden atan Ibrahimovic kariyerinde 501. golüne ulaştı.

İkinci yarıda oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, 8 dakikada 2 asist katkısı gösterdi.