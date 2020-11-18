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18.11.2020 - 22:30 |

Son Dakika| Milli Takım'da Burak Yılmaz ilk 11'e alınmadı! Şenol Güneş'ten açıklama...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kart cezası biten Burak Yılmaz'ın Macaristan maçı kadrosunda olmamasına açıklık getirdi. Güneş, golcü oyuncunun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını söyledi.

Son Dakika| Milli Takım'da Burak Yılmaz ilk 11'e alınmadı! Şenol Güneş'ten açıklama...
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Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta son maçında Macaristan karşısına çıkan A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın kadroda olmama sebebini "Kampın ilk başlangıcından bu güne kadar 9 oyuncumuz aramızdan ayrıldı. Burak gelmeden 1 gün önce hastalandı. 2 gündür bayağı kötü etkilendi. Hiç oynama şansı olmadığından kadroya yazmadık. Artık bugün maça bakacağız" sözleriyle açıkladı.

Son Dakika| Milli Takımda Burak Yılmaz ilk 11e alınmadı Şenol Güneşten açıklama...

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