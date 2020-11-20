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20.11.2020 - 23:20 |

Son dakika - Milwaukee Bucks Ersan İlyasova'ya veda etti!

NBA ekibi Milwaukee Bucks sözleşmesi sona eren Ersan İlyasova'yu serbest bıraktı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, sosyal medya hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.

Son dakika - Milwaukee Bucks Ersan İlyasova'ya veda etti!
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NBA'de forma giyen milli gururumuz Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks ile sözleşmesi sona erince takımı tarafından serbest bırakıldı.

2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen ve 2015'e kadar yedi sezon forma giyen Ersan İlyasova, 2018 yılında eski takımına dönmüştü.

Dokuz sezonda 272'si ilk beşte olmak üzere 583 maçta Bucks forması giyen milli basketbolcu, 9,8 sayı, 5,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Son dakika - Milwaukee Bucks Ersan İlyasovaya veda etti

Son dakika - Milwaukee Bucks Ersan İlyasovaya veda etti

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