Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Son dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı
20.11.2020 - 11:45 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı

NBA ekibi Milwaukee Bucks, milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı.

Son dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, sosyal medya hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.

2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen ve 2015'e kadar yedi sezon forma giyen Ersan İlyasova, 2018 yılında eski takımına dönmüştü.

Dokuz sezonda 272'si ilk beşte olmak üzere 583 maçta Bucks forması giyen milli basketbolcu, 9,8 sayı, 5,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ayhan Akman yeni takımını açıklamıştı! Transferde ters köşe, Ali Akman...

Son dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasovayı serbest bıraktı

Hazard ve Doncic buluşması

 

 

 

 

Inter'in yeni transferi Barella'dan sezona göz alıcı başlangıç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Napoleoni forma bekliyor
    Napoleoni forma bekliyor
  2. G.Saray'da Divan Kurulu yarın
    G.Saray'da Divan Kurulu yarın
  3. İki oyuncu izolasyona alındı
    İki oyuncu izolasyona alındı
  4. Milli yıldız serbest kaldı
    Milli yıldız serbest kaldı
  5. Gol yükünü Kravets çekti
    Gol yükünü Kravets çekti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan zorunlu kadro! İşte muhtemel 11...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan zorunlu kadro! İşte muhtemel 11...

Cüneyt Köz: Bursaspor’a bir borcum var

Cüneyt Köz: Bursaspor’a bir borcum var

Fabricio: Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum

Fabricio: Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet