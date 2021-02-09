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HaberlerAnkaragücü Haberleri Son dakika | MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı
09.02.2021 - 13:49 |

Son dakika | MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de Başkent temsilcisi Ankaragücü teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştıklarını açıkladı. Anlaşmanın ardından mevcut teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollarını ayırdı.

Son dakika | MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı
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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü, Dalcı ile yollarını ayırdı

Ankara ekibi Karaman'la yapılan anlaşma sonrası mevcut teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklama şöyle;

Teknik Direktörümüz Mustafa DALCI ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Son dakika | MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı

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