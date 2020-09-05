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HaberlerAnkaragücü Haberleri Son dakika | MKE Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı!
05.09.2020 - 21:06 |

Son dakika | MKE Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı!

MKE Ankaragücü, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi sonuçlarında bir kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Son dakika | MKE Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı!
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MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | MKE Ankaragücünde 1 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

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