05.09.2020 - 21:06 |
Son dakika | MKE Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı!
MKE Ankaragücü, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi sonuçlarında bir kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.