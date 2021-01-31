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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Mostafa Mohamed resmen açıkladı! İstanbul'a geliyor...
31.01.2021 - 17:00 |

Son Dakika | Mostafa Mohamed resmen açıkladı! İstanbul'a geliyor...

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'de sürpriz bir rötar ortaya çıkmış ve Mısırlı futbolcunun askerlik ile ilgili sorun yaşadığı belirtilmişti. Mostafa Mohamed'in vize sorunu ortadan kalktı. Mısırlı futbolcu bu gece 01.00'de İstanbul'da olacak. Yıldız isimden paylaşım geldi.

Son Dakika | Mostafa Mohamed resmen açıkladı! İstanbul'a geliyor...
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Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'de sürpriz bir rötar ortaya çıkmış ve Mısırlı futbolcunun askerlik ile ilgili sorun yaşadığı belirtilmişti. Mostafa Mohamed'in vize sorunu ortadan kalktı. Mısırlı futbolcu bu gece 01.00'de İstanbul'da olacak.

Paylaşım geldi

Mostafa Mohamed konuyla ilgili olarak, "Profesyonel yolculuğuma başlamak için seyahat prosedürlerimi tamamlamadaki yardımları için Mısır Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim." dedi.

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Son Dakika | Mostafa Mohamed resmen açıkladı İstanbula geliyor...

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