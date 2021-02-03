Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mostafa Mohammed'e övgü: ‘Mısırlı Diego Costa’
03.02.2021 - 10:39 |

Son dakika | Mostafa Mohammed'e övgü: ‘Mısırlı Diego Costa’

Zamalek muhabiri Ahmed Ashraf, Galatasaray'ın yeni transferi için “Mostafa rakip savunmayla temastan kaçınmayan, son vuruşlarda ve hava toplarında çok etkili güçlü bir forvet. Oyun tarzı Diego Costa’ya benziyor” dedi. 

Son dakika | Mostafa Mohammed'e övgü: ‘Mısırlı Diego Costa’
ABONE OL
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Galatasaray’da çıktığı ilk maçında penaltıdan da olsa fileleri havalandıran Mostafa Mohammed’i yakından tanıyan Mısırlı gazeteci Ahmed Ashraf, futbolcuyu Skorer’e değerlendirdi. 23 yaşındaki santrforun ilk maçından skora katkı yapmasının tesadüf olmadığını belirten Zamalek takımı muhabiri, oyuncunun zamanla çok daha yararlı olacağını ve Cim Bom’da iyi işler çıkaracağını belirterek şunları söyledi:  

‘Galatasaray’a güç katacak’  

“Bu transfer Galatasaray’a güç katacak. Mostafa fizik olarak çok güçlü bir santrfor. Rakip savunmayla temastan kaçınmayan, onları rahatsız eden, son vuruşlarda ve hava toplarında oldukça etkili bir forvet.   

‘Ceza sahası içinde tehlikeli’  

Özellikle ceza sahası içinde tehlikeli olduğunu, burada iyi pozisyon aldığını söylemeliyim. Bu özellikleriyle oyun tarzı Diego Costa’ya benziyor. Onun için Mısırlı Diego Costa diyebiliriz.   

‘Handikapı tecrübesizliği’  

Belki en önemli handikapı, genç bir futbolcu olmasından kaynaklı tecrübe eksikliği ve henüz tam olgunlaşmamış olması… Rakip futbolcularla zaman zaman girdiği diyaloglar bazen oyuna konsantrasyonunu belli oranda etkileyebilmekte.”

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray-Başakşehir maçının ardından olay yaratan sözler! 'Artık tarihe karıştı...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde sahada!

Son dakika | Mostafa Mohammede övgü: ‘Mısırlı Diego Costa’

Onyekuru-Galatasaray arasındaki özel bağ

 

 

Felipe Melo, Libertadores kupasıyla uyudu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İrfan Buz'un İrfan Can gururu
    İrfan Buz'un İrfan Can gururu
  2. Süper Lig'de transfer sezonu çok hareketli geçti!
    Süper Lig'de transfer sezonu çok hareketli geçti!
  3. Talisca'dan 1 milyon takipçiye 67 bin TL bağış
    Talisca'dan 1 milyon takipçiye 67 bin TL bağış    
  4. Galatasaray seriye bağladı!
    Galatasaray seriye bağladı!
  5. Beşiktaş, Antalya deplasmanında 3 puan peşinde! Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    Beşiktaş, Antalya deplasmanında 3 puan peşinde! Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da kasket modası

Trabzonspor'da kasket modası

Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

Ampute futbolun genç yıldızının transfer heyecanı

Ampute futbolun genç yıldızının transfer heyecanı

Adanaspor ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı

Adanaspor ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet