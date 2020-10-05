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05.10.2020 - 12:45 |

Son dakika | Murat Sağlam ve İsmail Köybaşı Rizespor'da

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan genç sağ bek Murat Sağlam kiralık olarak Rizespor'da! Ayrıca Karadeniz ekibi Granada ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'nı da kadrosuna katıyor.

Son dakika | Murat Sağlam ve İsmail Köybaşı Rizespor'da
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SKORER ÖZEL

Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin transfer edilmesinden sonra forma şansı bulması imkansız hale gelen genç oyuncu Murat Sağlam'a Çaykur Rizespor talip oldu.

KİRALIK OLARAK RİZESPOR'DA!
Tomas yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, Fenerbahçeli yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirdi. Son görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Murat Sağlam'ın gün içerisinde Rizespor'a kiralık olarak imza atacağı öğrenildi.

Ayrıca Çaykur Rizespor, Kızılyıldız'dan Dusan Jovancic,, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Onur Bulut ve son olarak Granada'da da forma giyen ve şuan boşta olan İsmail Köybaşı ile de anlaşma sağladı.

Rizespor anlaşma sağladığı Murat Sağlam, Onur Bulut, Dusan Jovancic ve İsmail Köybaşı'yı birlikte imza töreni gerçekleştirecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den kiraladığı Murat Sağlam'ın lisansını çıkarttı.

Son dakika | Murat Sağlam ve İsmail Köybaşı Rizesporda

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Murat Sağlam, Real Madrid-Fenerbahçe maçında forma giymişti

 

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