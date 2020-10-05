Son dakika | Murat Sağlam ve İsmail Köybaşı Rizespor'da

Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin transfer edilmesinden sonra forma şansı bulması imkansız hale gelen genç oyuncu Murat Sağlam'a Çaykur Rizespor talip oldu.

KİRALIK OLARAK RİZESPOR'DA!

Tomas yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, Fenerbahçeli yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirdi. Son görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Murat Sağlam'ın gün içerisinde Rizespor'a kiralık olarak imza atacağı öğrenildi.

Ayrıca Çaykur Rizespor, Kızılyıldız'dan Dusan Jovancic,, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Onur Bulut ve son olarak Granada'da da forma giyen ve şuan boşta olan İsmail Köybaşı ile de anlaşma sağladı.

Rizespor anlaşma sağladığı Murat Sağlam, Onur Bulut, Dusan Jovancic ve İsmail Köybaşı'yı birlikte imza töreni gerçekleştirecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den kiraladığı Murat Sağlam'ın lisansını çıkarttı.

Murat Sağlam, Real Madrid-Fenerbahçe maçında forma giymişti