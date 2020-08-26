26.08.2020 - 12:13 |
Son dakika | Murat Yıldırım, Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshetti!
Tecrübeli oyuncu, Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshetti.
Skorer Özel
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Takımın tecrübeli isimlerinden Murat Yıldırım, sözleşmesini feshetti. Malatya temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Murat Yıldırım, geçen sezon 31 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli oyuncuyla Süper Lig’den 2 takımın ilgilendiği öğrenildi.
Murat Yıldırım, daha önce kariyerinde Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep FK, Boluspor gibi takımlarda forma giymişti.