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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Son dakika | Murat Yıldırım, Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshetti!
26.08.2020 - 12:13 |

Son dakika | Murat Yıldırım, Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshetti!

Tecrübeli oyuncu, Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshetti.

Son dakika | Murat Yıldırım, Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshetti!
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Takımın tecrübeli isimlerinden Murat Yıldırım, sözleşmesini feshetti. Malatya temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Murat Yıldırım, geçen sezon 31 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli oyuncuyla Süper Lig’den 2 takımın ilgilendiği öğrenildi.

Murat Yıldırım, daha önce kariyerinde Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep FK, Boluspor gibi takımlarda forma giymişti.

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Son dakika | Murat Yıldırım, Malatyasporla olan sözleşmesini feshetti

 

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