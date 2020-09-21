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21.09.2020 - 12:25 |

Son dakika | Muriqi için olay iddia! Koronavirüs...

Fenerbahçe’den 20 milyon euroya Lazio’ya giden Vedat Muriqi koronavirüs şoku yaşadı. Golcü oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Lazio’ya imza atan Vedat Muriqi, koronavirüs şoku yaşıyor. Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku’nun özel haberine göre golcü futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Sezonun flaş transferi Vedat Muriqi, Lazio’ya imza attıktan sonra İstanbul’a döndü.

İstanbul’da evraklarını halleden Muriqi’nin yapılan koronavirüs testinde sonuç pozitif geldi.

26 yaşındaki forvetin İstanbul’da kalmaya devam edeceği ve test sonucu negatif çıktıktan sonra İtalya’ya Roma şehrine döneceği aktarıldı.

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Son dakika | Muriqi için olay iddia Koronavirüs...

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