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16.06.2020 - 11:25 | | DHA

Son dakika | Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı

Sağ kaval kemiğinde iki ayrı kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

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Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera bugün ameliyat edildi. Sabah saatlerinde ameliyat edilen tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.

Çok yorgun olduğu için dün dinlendirilen, ameliyatı ise bugün yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya  intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

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