Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi
13.03.2020 - 17:38 |

Son dakika | Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi

TFF, Mustafa Cengiz'in "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" gerekçesiyle Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Son dakika | Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi

TFF, Mustafa Cengiz'in "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" gerekçesiyle Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

Siyah-beyazlılar derbi öncesi araçlarını dezenfekte etti
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalya'da karantina altına alınan Latife Selin Şahin kimdir?

İtalya'da karantina altına alınan Latife Selin Şahin kimdir?

Bobby Dixon'dan liglerin ertelenmemesine tepki: Risk almaya değmez

Bobby Dixon'dan liglerin ertelenmemesine tepki: Risk almaya değmez

Son dakika | Formula 1, Bahreyn ve Vietnam GP'lerinin ertelendiğini açıkladı

Son dakika | Formula 1, Bahreyn ve Vietnam GP'lerinin ertelendiğini açıkladı

Fernando Muslera: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Fernando Muslera: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Sıradaki Haber