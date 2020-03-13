13.03.2020 - 17:38 |
Son dakika | Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi
TFF, Mustafa Cengiz'in "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" gerekçesiyle Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
TFF, Mustafa Cengiz'in "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" gerekçesiyle Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.