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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika... Mustafa Cengiz: "Kulübümüzün açıklamalarında bizzat onayım vardır"
14.05.2020 - 18:31 | | AA

Son dakika... Mustafa Cengiz: "Kulübümüzün açıklamalarında bizzat onayım vardır"

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz açıklama yaptı.

Son dakika... Mustafa Cengiz: "Kulübümüzün açıklamalarında bizzat onayım vardır"
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarında yayımlanan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde olduğunu bildirdi. 

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 7 Mayıs'ta bir ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: 

"Geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar ikinci başkanım ve başkan yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda, bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez."

Son dakika... Mustafa Cengiz: Kulübümüzün açıklamalarında bizzat onayım vardır

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