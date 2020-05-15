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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mustafa Cengiz taburcu oluyor
15.05.2020 - 12:11 |

Son dakika | Mustafa Cengiz taburcu oluyor

Geçtiğimiz günlerde beyin operasyonu geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün taburcu oluyor.

Son dakika | Mustafa Cengiz taburcu oluyor
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi. 

Geçtiğimiz günlerde 10 saatlik beyin operasyonu geçiren Cengiz bugün saat 13:00'te taburcu oluyor. 

Cengiz dün akşam, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapmıştı.  Tecrübeli Başkan sağlığının el verdiği kadarıyla ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları ile birlikte çalışmalara ara vermeden devam ettiğini söylerken, resmi siteden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapıldığını kaydetti.

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