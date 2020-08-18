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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demiyorum ama...
18.08.2020 - 14:09 |

Son dakika | Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demiyorum ama...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demiyorum ama...
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik. Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz."

"Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. İnsanlar sadece kendi canı yanınca bağırmasın."

"Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki, sorun, kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?"

"Biz hata yaptıysak bizi uyarın. Ben bu transfere bir şey demiyorum. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. "

Son dakika | Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demiyorum ama...

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