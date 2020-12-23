Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Devre arasında her şey olabilir'
23.12.2020 - 15:35 |

Son dakika | Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Devre arasında her şey olabilir'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Falcao devre arasında kalacak mı?" sorusuna "Ben bilemem. Devre arasında her şey olabilir. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum" yanıtını verdi.

ABONE OL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Bankalar Birliği ile olan görüşmede imzalar atıldı mı?" şeklindeki soruya "Görüşmeler devam ediyor. Çok sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı" dedi.

"Falcao haysiyetli, onurlu oyuncu"

Başkan Cengiz, Radamel Falcao ile ilgili olarak "Bazen bir çiçeği alıyorsunuz, müthiş açıyor. Fakat haysiyetli, onurlu bir oyuncu. Kendine çok dikkatli bakıyor. Her anlamda G.Saray'a katkıda bulunacağına inanıyorum. Dünya çapında karakter. Gereğini yapacaktır" diye konuştu 

"Falcao devre arasında kalacak mı?" sorusuna G.Saray Başkanı, "Ben bilemem. Devre arasında her şey olabilir. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum" yanıtını verdi.

Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fatih hocayla aramızda hiçbir sorun yok"

Yönetim her anlamda gereğini yapıyor. Yalan olmadıkça her türlü eleştiriye açığız. Yalanla uğraşamayız. Göreve başladığımdan beri devamlı olarak 'Florya ile yönetim arasında problem var' algısı yaratılıyor. Fatih hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Kendisi, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli teknik direktör. Kimse alınmasın. Biz kesinlikle hocamızın yanındayız. Bizim tavrımız belli, bunu neden tekrar ilan edelim?

"3 hakemin hayatını bitirdiler"

Herkese Allah en güzelini versin. Dosya Disiplin Kurulu'na bile gitmemiş. Bu ülkede hakemler adına bizimle ilgili kötü şeyler oldu. "Hakemler de insandır" dediler. Yanlış taç vermiş, penaltı vermiş diye 2 hakemin hayatını bitirdiler. Bir hakemin elinde kırmızı kart düştü, oyuncu hakeme kırmızı kartı gösterdi diye 3. hakemin de hayatını bitirdiler. Penaltımızı da vermediler. Hakem kasıtlı mı yaptı? Hayır. Hiçbir hakemin art niyetli olduğunu sanmıyorum. Biraz formsuzlar. Lütfen her takım için dikkatli olsunlar. Kimse mutlu değil.

"Buna karşı çıkanlar, gülüyorum"

Uçaklar kalktı, kremalar kondu. Gelirlerimizden 500 milyon TL azalma var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Devletimiz sağolsun, Bankalar Birliği, Ziraat ve Deniz Bank 7+2'ye çıkardılar. Buna karşı çıkanlar var, gülüyorum. Ben böyle bir şey görmedim.   

Riva'yı ve Florya'yı kurtardık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Üstüne inşallah Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Bizden Galatasaray Adası'nı istediler. Bizi burada ayakta tutan tek şey; taraftarın manevi desteği. Galatasaray'ı hizmet etmekten başka ajandamız yok.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Falcao geri döndü...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dev maç öncesi Erol Bulut'tan flaş karar! Başakşehir karşısında Fenerbahçe...

Son dakika | Mustafa Cengizden Falcao açıklaması Devre arasında her şey olabilir

 

?rel=0
LA LIGA | 14. hafta | Maç özeti | Eibar-Real Madrid: 1-3
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlerbirliği'nde pozitif vaka
    Gençlerbirliği'nde pozitif vaka
  2. Karagümrük transferi açıkladı!
    Karagümrük transferi açıkladı!
  3. Cengiz'den Falcao açıklaması!
    Cengiz'den Falcao açıklaması!
  4. CANLI | Erzurumspor - Denizlispor
    CANLI | Erzurumspor - Denizlispor
  5. Süper Lig'de kritik randevu! Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Süper Lig'de kritik randevu! Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika | Galatasaray'da Falcao geri döndü...

Son dakika | Galatasaray'da Falcao geri döndü...

Son dakika | Beşiktaş'ta Ankaragücü maçının kamp kadrosu belli oldu

Son dakika | Beşiktaş'ta Ankaragücü maçının kamp kadrosu belli oldu

Son dakika | Alanyaspor, Tzavellas ile sözleşme uzattı

Son dakika | Alanyaspor, Tzavellas ile sözleşme uzattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet