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28.01.2021 - 15:01 | | Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA

Son dakika | Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'a geri dönüyor.

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Sezon başında takım kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Fenerbahçe'de devre arasında da hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılması gündemde olan isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği ve sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile anlaşma sağlayamadı. 34 yaşındaki oyuncu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Ailesi Belçika'da yaşadığı için Erzurumspor'un teklifini reddederek Club Brugge ile anlaşan Faslı oyuncu, bonservis bedeli olmadan Belçika ekibine dahil olacak.

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Son dakika | Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaştı

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