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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar yeniledi
18.08.2020 - 15:57 |

Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar yeniledi

Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

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İtalyan temsilcisi Napoli'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolculardan Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas ve Mario Rui'nin sözleşmelerinin uzatıldığı belirtildi. Bu 3 futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5'er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İtalyan ekibi bu sezon İtalya Kupası kazandı. 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

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