Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Son dakika - NBA’de kriz kapıda
01.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - NBA’de kriz kapıda

Koronavirüs salgınından fazlaca etkilenen NBA’de yeni bir sıkıntı başladı.

Son dakika - NBA’de kriz kapıda
ABONE OL

Koronavirüs salgınından fazlaca etkilenen NBA’de yeni bir sıkıntı başladı. 2020-21 sezonunun ne zaman başlayacağı halen daha netlik kazanmadı. NBA yönetimi ve Oyuncular Birliği arasında yapılan son toplantıda yine karar alınamadı. Aralık 2020’de başlanması planlasa da takvim konusunda orta yol sağlanamadı.

NBA yönetimin amacı 22 Aralık’ta başlayıp;  72 maçlık, All-Star hafta sonu olmayan bir normal sezonun ardından, Tokyo Olimpiyatları başlamadan Temmuz 2021’de sezonu bitirmek. Oyuncular Birliği 22 Aralık’ta başlamak istemiyor. NBA için eğer 22 Aralık yerine Ocak 2021 beklenirse 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında zarar yaşanacak.

Son dakika - NBA’de kriz kapıda

    Fuat Çapa: Oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalıydı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - NBA’de kriz kapıda
      Son dakika - NBA’de kriz kapıda
    2. Son dakika - Trabzonspor'da Eddie Newton dönemi 3 ayda bitti! İşte hoca adayları...
      Son dakika - Trabzonspor'da Eddie Newton dönemi 3 ayda bitti! İşte hoca adayları...
    3. Son dakika - Fenerbahçe'de futbolculara uyarı! ‘Yere sağlam basmalıyız’
      Son dakika - Fenerbahçe'de futbolculara uyarı! ‘Yere sağlam basmalıyız’
    4. Son dakika - Sergen Yalçın: "Herkes yüksek tempolu maçlara hazırlansın"
      Son dakika - Sergen Yalçın: "Herkes yüksek tempolu maçlara hazırlansın"
    5. Son dakika - Avrupa devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Transfer için 30 milyon euro...
      Son dakika - Avrupa devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Transfer için 30 milyon euro...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şampiyonlar Ligi’nde format değişikliği

    Şampiyonlar Ligi’nde format değişikliği

    Son dakika - Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı için Necip Uysal önde!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı için Necip Uysal önde!

    Son dakika - Barcelona yine kazanamadı! 2 gol ve kırmızı kart...

    Son dakika - Barcelona yine kazanamadı! 2 gol ve kırmızı kart...

    Inter, Parma karşısında beraberliği son anda kurtardı

    Inter, Parma karşısında beraberliği son anda kurtardı

    Sıradaki Haber