Son dakika - NBA’de kriz kapıda

Koronavirüs salgınından fazlaca etkilenen NBA’de yeni bir sıkıntı başladı. 2020-21 sezonunun ne zaman başlayacağı halen daha netlik kazanmadı. NBA yönetimi ve Oyuncular Birliği arasında yapılan son toplantıda yine karar alınamadı. Aralık 2020’de başlanması planlasa da takvim konusunda orta yol sağlanamadı.

NBA yönetimin amacı 22 Aralık’ta başlayıp; 72 maçlık, All-Star hafta sonu olmayan bir normal sezonun ardından, Tokyo Olimpiyatları başlamadan Temmuz 2021’de sezonu bitirmek. Oyuncular Birliği 22 Aralık’ta başlamak istemiyor. NBA için eğer 22 Aralık yerine Ocak 2021 beklenirse 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında zarar yaşanacak.