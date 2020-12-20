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20.12.2020 - 21:20 |

Son dakika - Necip Uysal'dan maç sonu duygusal açıklama!

Süper Lig'de Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal maç sonu açıklamalarda bulundu.

 "Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. Pozisyon bulamadık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı! Herkesin ayağına sağlık"

"Beşiktaş formasını en çok giyen 3. oyuncusun, Beşiktaş'ın ölümsüzlerinden birisin." sorusuna Necip Uysal, "Çok mutluyum. Böyle şeyler nadirdir. Ben de bu formayı giydikten sonra her şeyimi veriyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Güzel günler yakın inşallah." yanıtını verdi.

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