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19.06.2020 - 12:25 |

Son dakika - Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri olan Nenad Bjelica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri
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Sarı-lacivertli kulüple 1 aydır görüşmediğini söyleyen Bjelica'nın açıklamaları şöyle;

'Fenerbahçeli yöneticiler ile 1 aydan fazla süredir görüşmüyorum. Onlarla konuştuk, görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe ile son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler.

Betis haberlerini İspanyol medyasında gördüm. Ancak bunlar sadece spekülasyon. Betis'ten kimse benimle görüşmedi. Yeni teknik direktörlük görevimi bekliyorum ama bunun için acele etmiyorum.'

Son dakika - Nenad Bjelicadan Fenerbahçe sözleri

Skorer Mutfak | 19 Haziran 2020
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