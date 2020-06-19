Son dakika - Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri

Sarı-lacivertli kulüple 1 aydır görüşmediğini söyleyen Bjelica'nın açıklamaları şöyle;

'Fenerbahçeli yöneticiler ile 1 aydan fazla süredir görüşmüyorum. Onlarla konuştuk, görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe ile son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler.

Betis haberlerini İspanyol medyasında gördüm. Ancak bunlar sadece spekülasyon. Betis'ten kimse benimle görüşmedi. Yeni teknik direktörlük görevimi bekliyorum ama bunun için acele etmiyorum.'