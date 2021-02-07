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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması! 'Soruşturma başlattık'
07.02.2021 - 22:42 |

Son dakika - Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması! 'Soruşturma başlattık'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Özdemir, "İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz" dedi.

Son dakika - Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması! 'Soruşturma başlattık'
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili A Spor'a konuştu.

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar."

"İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz."

Son dakika - Nihat Özdemirden derbi ve tribün açıklaması Soruşturma başlattık

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