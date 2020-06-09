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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber!
09.06.2020 - 13:27 |

Son dakika - N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş yaptığı açıklamayla N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Antalya maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Son dakika - N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

N'Koudou, Antalya maçında zor

Bu arada Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Açıklama şöyle,

'Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son dakika - NKoudoudan Beşiktaşa kötü haber

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