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17.04.2020 - 13:07 |

Son dakika | Norman Hunter corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'nin 1966'da Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan efsane isimlerden 76 yaşındaki Norman Hunter, corona virüs nedeniyle hayata veda etti.

Son dakika | Norman Hunter corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere futbolunun unutulmaz isimlerinden Norman Hunter, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere'nin tek kazandığı 1966 Dünya Kupası'nın kahramanlarından olan ve Leeds United'ın efsaneleri arasında yer alan 76 yaşında Hunter, corona virüs tedavisi görüyordu.

Testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedaviye alınan Norman Hunter'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Kaldığı hastaneden yapılan bilgilendirme açıklamasında tüm müdahale ve çabalara rağmen Norman Hunter'ın corona virüs savaşını kaybettiği ifade edildi.

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Son dakika | Norman Hunter corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

 

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