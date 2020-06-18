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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Nwakaeme 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak
18.06.2020 - 14:31 |

Son dakika | Nwakaeme 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak

Anthony Nwakaeme, sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Son dakika | Nwakaeme 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak
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TRT Spor'un haberine göre, Anthony Nwakaeme, sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'da MR sonucu belli olan Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak, ancak tecrübeli oyuncunun bu zorlu mücadelede de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'dan Nwakame açıklaması

Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Nwakaeme 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak

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