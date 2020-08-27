Son dakika | Nwakaeme’den ‘Fenerbahçe’ açıklaması

Fenerbahçe transferde yeni isimleri birbiri ardına açıklarken, bu isimler arasında Trabzonspor’dan gelen oyuncuların da belli bir ağırlığı oluştu. Bordo-mavili ekiple sözleşmeleri sona eren Filip Novak ve Jose Sosa sarı-lacivertli takımın yolunu tutarken, Karadeniz ekibinin bir başka futbolcusu Anthony Nwakaeme için de benzer iddialar gündeme geldi.

Nijerya’dan Punch, isminin Fenerbahçe ile geçtiği hatırlatmasını yaptığı futbolcuya hakkındaki transfer iddialarını sordu. Trabzonspor’un son yıllardaki başarısında önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

‘Ayrılmam gerekecekse resmi teklif gelmeli’

“Medyada yazılıp çizilen bir çok şey duydum. Ben hala Trabzonspor’un futbolcusuyum. Şu an için amacım ayrılmak değil. İki yıllık daha kontratım var. Ayrılmam gerekecekse eğer, o zaman kulübe resmi teklif gelmesi gerekiyor”.