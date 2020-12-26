Son dakika - Oğulcan Çağlayan'dan 'Mayıs' göndermesi!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

"Ben de emin değildim ofsayttan. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz."

"Pozisyon ofsayt mı değil mi göremedim, arkam dönüktü. Golden dolayı ben de takım arkadaşlarım da çok mutluyuz. Şu an lideriz, umarım mayıs ayında da ligin zirvesinde Galatasaray olacak. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Geçen haftadan konuşmuştuk, bu hafta bana nasip oldu gol. Bekleme anında gol mü değil mi diye bekliyorduk hakem verdi, ilk golüm oldu. Benim için bir başlangıç, inşallah uzun yıllar bu formayla gol atmaya devam ederim."