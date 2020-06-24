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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Oğulcan transferinde kriz! Başkan Kartal açıkladı...
24.06.2020 - 12:46 | | ASpor

Son dakika | Oğulcan transferinde kriz! Başkan Kartal açıkladı...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Oğulcan'la ilgili "Bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar bizde teklif yapacak. Ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA'da ve TFF'de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk ve opsiyon süremiz vardı. Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum" dedi.

Son dakika | Oğulcan transferinde kriz! Başkan Kartal açıkladı...
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Galatasaray'ın her konuda el sıkıştığı iddia edilen Oğulcan Çağlayan ile ilgili Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan flaş açıklama geldi.

İşte Kartal'ın sözleri: "Oğulcan Çağlayan, bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar bizde teklif yapacak. Ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA'da ve TFF'de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk ve opsiyon süremiz vardı. Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı."

Son dakika | Oğulcan transferinde kriz Başkan Kartal açıkladı...

'Bedavaya gitseydi, eleştirilirdik'

Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi."

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