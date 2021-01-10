Son dakika - Okan Buruk'tan Fatih Terim ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var."

"Altını çizmek gerekirse, dünyadaki bütün futbolcuları alma şansınız var. Neymar'ı örnek verirsek, PSG, Barcelona'dan aldı. Burada önemli olan kulüp başkanlarının konuşmaları. Biz çok değerli oyunculara sahibiz, onları çok seviyoruz."

"Transferde önemli olan kulüplerin vereceği kararlar. Biz de bu anlamda kulübümüze isteklerimizi iletiyoruz. Son karar başkanlar ve yönetimlerdedir."

"Bu sene şanssız bir dönem yaşadık. 3 oyuncumuz neredeyse sezonu kapattı. Caiçara, Skrtel, Boli Bolingoli... Eksilen yerlere takviye istiyoruz. Özellikle stoper ve sağ bekte alternatif azaldı. İhtiyaç olursa diğer bölgelere de bakacağız."