Son dakika | Okan Buruk'tan flaş karar: "Bu sezon takım çalıştırmayacağım"

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve dinlenmeye çekilen teknik direktör Okan Buruk, Sporx'e konuştu. Son dönemlerde adı adı bir çok kulüp ile anılan deneyimli isim Okan Buruk kendisine gelen tekliflerle şu an için ilgilenmediğini ifade etti.

Süper Lig'de bazı takımların gelecek planları için hedefinde olduğu Okan Buruk; " Sezon sonuna kadar herhangi bir takımda çalışmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon için ligin sona ermesiyle birlikte elbette bir değerlendirme yaparız. Şu anda bazı teklifler geliyor, önemli teklifler geliyor ancak değerlendirmiyorum. Bir süre dinlenmeyi düşünüyorum, sezon sona erdiği zaman hedeflerimle örtüşen bir opsiyon olursa değerlendiririm" dedi.