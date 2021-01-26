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26.01.2021 - 19:39 |

Son dakika | Okan Buruk'tan İrfan Can açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği oyuncusu İrfan Can için "İyi bir profesyonel. Bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir karakter. Transfer teklifleri ve görüşmeler olsa da, İrfan hep %100'ünü vermeye çalıştı. Doğru rakam verildiğinde alınabilir. Her oyuncu, doğru şartlarda alınabilir" açıklamasını yaptı.

Son dakika | Okan Buruk'tan İrfan Can açıklaması
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Burak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmen talip olduğu İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş açıklamada bulundu.

Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa öncesi konuşan Buruk, "İrfan Can iyi bir profesyonel. Bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir karakter. Transfer teklifleri ve görüşmeler olsa da, İrfan hep %100'ünü vermeye çalıştı. Doğru rakam verildiğinde alınabilir. Her oyuncu, doğru şartlarda alınabilir" dedi.

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