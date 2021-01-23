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23.01.2021 - 21:36 |

Son dakika - Okan Buruk'tan tepki! "Maçları yönetemiyorlar"

Süper Lig'de Rizespor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Okan Buruk'tan tepki! "Maçları yönetemiyorlar"
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Süper Lig'de Rizespor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Maçları yönetemiyorlar"
"Rizesporlu oyunculara bir şey demiyorum. İyi mücadele etti. Biz kazanmayı hak etmedik. Ancak Türk futbolunun kanayan yarası olan vakit geçirmeye müsaade eden hakemler var. Maçları yönetemiyorlar. Yapacaklarına da inanmıyorum."

"Bir türlü yapamıyorlar ki ben yapacaklarına da inanmıyorum. Çünkü böyle bir eğitim almıyorlar. Onların aldığı eğitim içerisinde hakemlere maçı hızlandırma, kaç dakika durdu gibi konular olduğunu düşünmüyorum."

"Transfer yapmamız lazım"
"Öncelikle transfer yapmamız lazım, hücum hattına transfer yapmamız gerekiyor, bu net."

"Fenerbahçe maçı kırılma maçıydı, orada hakemin yaptığı hatalar vardı, bugün de o hakemin alt ligde tekrar maçlar almaya başladığını gördük. Bariz hatalar yapılıyor, artık bilerek ya da bilmeyerek."

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