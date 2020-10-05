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05.10.2020 - 17:48 |

Son dakika | Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor ile anlaştı!

Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor ile anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı. 

Kulübün sosyal medya hesabında, Olcay Şahan'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a 'hoş geldin' diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor ile anlaştı

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