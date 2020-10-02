02.10.2020 - 11:37 |
Son dakika | Olympiakos, Bruma transferini bitirmek üzere!
Beşiktaş’ın gündemine giren Bruma, rotasını Yunanistan’a çevirdi. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi nedeniyle Olympiakos’a gitmek istedi.
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler
Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Bruma için flaş bir gelişme yaşandı. Olympiakos’un Bruma transferini bitirme noktasına geldiği aktarıldı.
Yunan basını, Olympiakos’un PSV ile prensip anlaşmasına vardığını ve oyuncuyu da ikna ettiğini yazdı. Bruma’nın Olympiakos, Şampiyonlar Ligi’nde olduğu için Yunanistan’a gitmek istediği vurgulandı.
Resmi açıklamanın birkaç saat içinde yapılacağı artık son detayların görüşüldüğü kaydedildi. Daha önce Galatasaray forması da giyen Portekizli yıldızın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Olympiakos’a imza atmaya hazırlandığı bildirildi.