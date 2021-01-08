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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu!
08.01.2021 - 19:30 |

Son dakika | Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui son durumunu kulüp televizyonuna açıkladı. Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren ve gözünde sorun yaşayan Omar, "Tedavim her gün daha iyiye gidiyor. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum. Gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Son dakika | Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu!
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 Galatasaray'da Omar Elabdellaoui son durumunu kulüp televizyonuna açıkladı.

 "Tedavim her gün daha iyiye gidiyor. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum. Gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Aldığım desteklere şükran borçluyum. Tüm Türk halkına minnettarım."

 "Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum."

"Aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler."

"Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum."

"İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatacak kelime yok. Tek söyleyeceğim, herkese teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak."

Son dakika | Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu

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